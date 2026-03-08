Inman, membre du conseil d'administration du NTSB, affirme avoir été licencié par la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La Maison Blanche ne commente pas, davantage d'informations d'Inman, plus de détails dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Un membre républicain du Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis a déclaré dimanche qu'il avait été licencié vendredi par la Maison Blanche sans aucune explication.

Todd Inman, ancien chef de cabinet de la secrétaire aux Transports Elaine Chao pendant le premier mandat du président Donald Trump , siégeait au NTSB depuis avril 2024. Il était membre du conseil sur place lors de la collision entre American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée en janvier 2025 près de l'aéroport national Reagan Washington, qui a fait 67 morts, et lors du crash en novembre d'un avion cargo d'UPS UPS.N au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, qui a fait 15 morts.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. M. Inman a été retiré du site web du NTSB dimanche. Le NTSB a informé ses dirigeants, dans un courriel consulté par Reuters, que le poste de M. Inman avait été supprimé.

Le NTSB s'est refusé à tout commentaire.

En mai, la Maison Blanche a limogé Alvin Brown, alors vice-président du NTSB. M. Brown, un démocrate qui a été le premier Afro-Américain à être élu maire de Jacksonville, en Floride, a intenté une action en justice pour contester son licenciement.

Le NTSB enquête sur tous les accidents de l'aviation civile. Il enquête sur les accidents importants survenus dans d'autres modes de transport - autoroutes, bateaux, pipelines et chemins de fer -, détermine la cause probable des accidents et émet des recommandations en matière de sécurité.

M. Inman a déclaré que sa participation au NTSB avait été un grand honneur. "Le fait d'avoir été témoin de ces horribles accidents m'a indéniablement affecté, ainsi que ma famille, et a changé mon point de vue de manière positive sur la manière dont nous réglementons la sécurité des voyageurs", a déclaré M. Inman.

À la fin du mois dernier, le Sénat a confirmé John DeLeeuw, ancien directeur général de la sécurité et de l'efficacité d'American Airlines et commandant de bord d'un Boeing 787, à la place de M. Brown au sein du NTSB.