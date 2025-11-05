Initiation de la couverture du titre OVHcloud par Euroland Corporate et organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

Paris, le 5 novembre 2025 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, annonce l’initiation de couverture de son titre par le cabinet d’analyse Euroland Corporate et organise, à cette occasion, une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers le jeudi 12 novembre 2025 à 18h15, en compagnie d’Octave Klaba, Président-Directeur Général, et Stéphanie Besnier, Directrice Financière.





Initiation de la couverture



Euroland Corporate a initié le suivi du titre avec une étude intitulée « Une alternative souveraine » publiée le 5 novembre 2025. Dans cette étude, Euroland Corporate recommande à l'achat le titre avec un objectif de cours de 10,10 euros.



Le contrat de recherche souscrit auprès d’Euroland s'inscrit dans la volonté d’OVHcloud de renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs particuliers.





Visioconférence le jeudi 12 novembre à 18h15



En compagnie du management d’OVHcloud, cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les récentes réalisations du Groupe et les perspectives de développement. Un temps d’échange sera prévu afin de permettre aux participants de poser leurs questions en direct.