Inifneon : vers une cassure du support oblique des 33E
Ceci validerait le scénario d'une rechute vers le plancher des 31,3E du 4 septembre et l'ex-résistance des 30,2E du 27 avril au 7 mai, et probablement au re-test de l'ex-support des 28,4E des 5 août, puis 10 septembre puis 6 novembre 2024 (et plus anciennement, 20/12/2022).
Valeurs associées
|32,985 EUR
|XETRA
|-4,06%
