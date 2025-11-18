 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 986,00
-1,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inifneon : vers une cassure du support oblique des 33E
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 18:04

Inifneon qui vient de ricocher sous 36,2E reperd -10% et s'achemine vers une cassure du support oblique des 33E, ou des 32,8E (plancher du 7 novembre).
Ceci validerait le scénario d'une rechute vers le plancher des 31,3E du 4 septembre et l'ex-résistance des 30,2E du 27 avril au 7 mai, et probablement au re-test de l'ex-support des 28,4E des 5 août, puis 10 septembre puis 6 novembre 2024 (et plus anciennement, 20/12/2022).

Valeurs associées

INFINEON TECHNOLOGIES
32,985 EUR XETRA -4,06%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank