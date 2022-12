Ingrid Bojner et Mark Simonian nommés administrateurs indépendants au Conseil d’administration de Deezer

Paris, 14 décembre 2022 – Deezer (Euronext Paris : DEEZR) annonce aujourd’hui les nominations d’Ingrid Bojner et Mark Simonian en tant qu’administrateurs indépendants du Conseil d’administration,

prenant effet le 13 décembre 2022.



Ingrid Bojner et Mark Simonian ont été cooptés par le Conseil d’administration en remplacement d’Alban Gréget et Jeronimo Folgueira, qui ont démissionné de leur poste d’administrateur le 13 décembre 2022. Jeronimo Folgueira a démissionné pour permettre à un nouvel administrateur indépendant de rejoindre le Conseil. Il poursuivra néanmoins son mandat de Directeur général de Deezer et travaillera en étroite collaboration avec le Conseil d’administration sur tous les sujets pertinents relatifs à l’entreprise.



Sous réserve d’approbation de ces nominations par la prochaine assemblée générale des actionnaires, les mandats d’Ingrid Bojner et de Mark Simonian s’étendront sur la durée restante des mandats de

leurs prédécesseurs, soit jusqu’aux assemblées générales appelées à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et de l’exercice clos le 31 décembre 2023 respectivement.