 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ingredion va racheter la société britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération valorise Tate & Lyle à 3,8 milliards de livres sterling, dette comprise

* La société issue de la fusion vise 130 millions de dollars de synergies

* Prévoit une hausse de 15 % des bénéfices dès la première année

* Le cours de l'action Tate & Lyle a progressé de près de 13 %

(Ajout d'informations et de contexte sur Tate & Lyle, les résultats financiers de la société issue de la fusion, des graphiques et des mises à jour sur les actions)

Le groupe américain Ingredion INGR.N a conclu un accord pour racheter la société britannique Tate & Lyle TATE.L pour 2,7 milliards de livres sterling (soit 3,6 milliards de dollars) en espèces, afin de créer une entreprise leader dans le domaine des ingrédients alimentaires et des boissons spécialisés.

Cette transaction souligne la manière dont les entreprises agroalimentaires réorganisent leurs portefeuilles pour répondre à la demande de produits à faible teneur en sucre, riches en protéines et fonctionnels , offrant des bienfaits supplémentaires en matière de santé et de nutrition, alors même que la morosité des consommateurs pèse sur la croissance à court terme.

Les actionnaires de Tate & Lyle recevront 595 pence par action en espèces, soit une prime de près de 59 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce des négociations à la mi-mai, plus 20 pence de dividendes. L'opération valorise le groupe britannique à 3,8 milliards de livres sterling, dette comprise.

L'action Tate & Lyle, en hausse de plus de 30 % depuis l'annonce des négociations, a progressé de 12,7 % à 554 pence à 08h11 GMT. Cette opération mettra fin à 87 ans de cotation de Tate & Lyle à Londres, marquant une nouvelle perte d'une marque emblématique pour le marché britannique.

Une vague d'offres étrangères a mis la Grande-Bretagne sur la voie d'une année record en matière d' s en 2026, les acheteurs étant en partie attirés par les valorisations britanniques relativement bon marché.

ARÔMES ET SANTÉ

Tate & Lyle, qui a débuté comme raffinerie de sucre dans les années 1850, a vendu sa marque de sucre éponyme en 2010 à ASR Inc. pour se concentrer sur les édulcorants tels que la marque Splenda zéro calorie utilisée par Coca-Cola KO.N . Son acquisition de CP Kelco en 2024 lui a permis de se diversifier dans les ingrédients d'origine végétale.

Une fois fusionnée avec Ingredion, l'entreprise aura une valeur d'environ 9,9 milliards de dollars et se concentrera sur les ingrédients qui améliorent la texture, réduisent la teneur en sucre et augmentent la teneur en nutriments, alors que les fabricants alimentaires ciblent la demande en matière de saveur et de fibres, notamment dans le contexte de l'essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Ingredion fabrique des édulcorants et des amidons, ainsi que des ingrédients utilisés dans le papier, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

En 2024, la société de capital-investissement Advent International aurait préparé une offre publique d'achat sur Tate & Lyle, mais aucune offre ne s'est concrétisée.

(1 $ = 0,7504 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COCA-COLA CO
79,500 USD NYSE +3,46%
INGREDION
99,960 USD NYSE +0,47%
MCCORMIC NON VTG
47,270 USD NYSE +1,35%
MONDELEZ INTL RG-A
62,0400 USD NASDAQ +1,72%
TATE & LYLE
558,250 GBX LSE +13,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette combinaison d'images réalisée le 7 juin 2026 montre les candidats Roberto Sanchez, à gauche et à sa droite et Keiko Fujimori, qui s'affrontent pour la présidence du Pérou ( AFP / Connie FRANCE )
    Présidentielle au Pérou: la conservatrice Fujimori et son rival de gauche, au coude à coude
    information fournie par AFP 08.06.2026 12:42 

    L'issue de la présidentielle péruvienne reste incertaine lundi, les résultats ne permettant pas de dégager un vainqueur entre la candidate de droite Keiko Fujimori et son rival de gauche Roberto Sanchez pour diriger le pays plongé dans une crise politique persistante. ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Un nouvel élan pour la transition énergétique
    information fournie par Amundi 08.06.2026 12:34 

    Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.06.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 194,99 -0,28%
Pétrole Brent
96,4 +1,09%
2CRSI
51,25 +3,04%
SOITEC
154,2 +5,15%
HAFFNER ENERGY
0,24 +6,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank