Ingredion va racheter la société britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars

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* L'opération valorise Tate & Lyle à 3,8 milliards de livres sterling, dette comprise

* La société issue de la fusion vise 130 millions de dollars de synergies

* Prévoit une hausse de 15 % des bénéfices dès la première année

* Le cours de l'action Tate & Lyle a progressé de près de 13 %

(Ajout d'informations et de contexte sur Tate & Lyle, les résultats financiers de la société issue de la fusion, des graphiques et des mises à jour sur les actions)

Le groupe américain Ingredion INGR.N a conclu un accord pour racheter la société britannique Tate & Lyle TATE.L pour 2,7 milliards de livres sterling (soit 3,6 milliards de dollars) en espèces, afin de créer une entreprise leader dans le domaine des ingrédients alimentaires et des boissons spécialisés.

Cette transaction souligne la manière dont les entreprises agroalimentaires réorganisent leurs portefeuilles pour répondre à la demande de produits à faible teneur en sucre, riches en protéines et fonctionnels , offrant des bienfaits supplémentaires en matière de santé et de nutrition, alors même que la morosité des consommateurs pèse sur la croissance à court terme.

Les actionnaires de Tate & Lyle recevront 595 pence par action en espèces, soit une prime de près de 59 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce des négociations à la mi-mai, plus 20 pence de dividendes. L'opération valorise le groupe britannique à 3,8 milliards de livres sterling, dette comprise.

L'action Tate & Lyle, en hausse de plus de 30 % depuis l'annonce des négociations, a progressé de 12,7 % à 554 pence à 08h11 GMT. Cette opération mettra fin à 87 ans de cotation de Tate & Lyle à Londres, marquant une nouvelle perte d'une marque emblématique pour le marché britannique.

Une vague d'offres étrangères a mis la Grande-Bretagne sur la voie d'une année record en matière d' s en 2026, les acheteurs étant en partie attirés par les valorisations britanniques relativement bon marché.

ARÔMES ET SANTÉ

Tate & Lyle, qui a débuté comme raffinerie de sucre dans les années 1850, a vendu sa marque de sucre éponyme en 2010 à ASR Inc. pour se concentrer sur les édulcorants tels que la marque Splenda zéro calorie utilisée par Coca-Cola KO.N . Son acquisition de CP Kelco en 2024 lui a permis de se diversifier dans les ingrédients d'origine végétale.

Une fois fusionnée avec Ingredion, l'entreprise aura une valeur d'environ 9,9 milliards de dollars et se concentrera sur les ingrédients qui améliorent la texture, réduisent la teneur en sucre et augmentent la teneur en nutriments, alors que les fabricants alimentaires ciblent la demande en matière de saveur et de fibres, notamment dans le contexte de l'essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Ingredion fabrique des édulcorants et des amidons, ainsi que des ingrédients utilisés dans le papier, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

En 2024, la société de capital-investissement Advent International aurait préparé une offre publique d'achat sur Tate & Lyle, mais aucune offre ne s'est concrétisée.

(1 $ = 0,7504 livre)