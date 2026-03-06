Ingram Micro chute à la suite de la vente de 275 millions de dollars d'actions par le sponsor Platinum Equity

6 mars - ** Les actions d'Ingram Micro Holding INGM.N ont baissé de 12,8% en pré-marché à 22,98 $ après l'établissement du prix de l'offre secondaire ** Le distributeur de produits informatiques, de solutions cloud et de services de chaîne d'approvisionnement a annoncé la vente d'environ 9 millions d'actions par le sponsor Platinum Equity à 22,25 $ pour un produit brut de 200 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 15,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En outre, INGM rachètera séparément 75 millions de dollars d'actions à Platinum, financés par les liquidités disponibles ** Avant l'offre, Platinum possédait environ 211 millions d'actions, soit 90 % des 235 millions d'actions en circulation de l'INGM, basée à Irvine (Californie), selon le prospectus

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-responsables de l'offre

** Les actions d'INGM ont progressé de 23,5 % depuis le début de l'année, y compris un gain de 27 % cette semaine ** La société a annoncé tard le lundi qu'elle avait battu le T4 , selon les données du LSEG, les ventes nettes ayant augmenté dans tous les segments géographiques, avec une forte croissance en Asie-Pacifique

** La note moyenne de 14 analystes est "acheter"; PT médian 25,50 $ - LSEG