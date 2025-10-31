Ingersoll Rand en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand IR.N chutent de 3 % à 76 $ avant le marché ** La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, les tarifs douaniers réduisant les marges

** Jefferies indique que les mesures de tarification ne compenseront pas entièrement la pression sur les marges liée aux tarifs douaniers pour la société jusqu'en 2026

** L'IR prévoit que le bénéfice par action ajusté pour l'année entière se situera entre 3,25 et 3,31 dollars, contre une prévision antérieure de 3,34 à 3,46 dollars par action

** La société affiche des revenus de 1,96 milliard de dollars au troisième trimestre, supérieurs à l'estimation moyenne des analystes de 1,95 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Son bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 86 cents/action, conformément aux estimations

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 13% depuis le début de l'année