INGENICO GROUP : Gouvernance - Evolution du Conseil d'administration, de ses Comités et de la Direction Générale

Gouvernance

Evolution du Conseil d'administration, de ses Comités et de la Direction Générale

Paris, 28 octobre 2020 - Le Conseil d'administration d'Ingenico Group s'est réuni ce jour pour prendre acte du changement de contrôle de la Société intervenu à la suite du succès de l'offre publique initiée par Worldline, à l'issue de laquelle ce dernier détient 88,64% du capital représentant au moins 83,20% des droits de vote d'Ingenico1 et de 99,57% des OCEANEs en circulation, avant intégration des titres apportés dans le cadre de la réouverture de l'offre.

Le Conseil d'administration a été recomposé à cette occasion et la direction générale a été modifiée.

En effet, à la suite du succès de l'offre publique amicale, et conformément à la communication qui en avait été faite lors de l'annonce de la conclusion de l'accord de rapprochement en février 2020, Monsieur Nicolas Huss a remis ce jour ses mandats de Directeur général et d'administrateur d'Ingenico à la disposition du Conseil.

Monsieur Nicolas Huss avait été chargé par le Conseil d'administration, en novembre 2018, de procéder à la réorganisation et la restructuration d'Ingenico afin de relancer le Groupe. Sous sa direction, les mesures prises ont permis de redynamiser les activités B&A et d'accélérer le développement des activités Retail, établissant une stratégie claire au travers du plan Fit for Growth, conduisant à une amélioration des résultats et à la revalorisation du cours de l'action de l'entreprise. Le Conseil d'administration remercie Monsieur Nicolas Huss pour sa contribution importante au redressement du Groupe Ingenico et à la conclusion de l'accord de rapprochement avec Worldline conduisant à la construction du 4ème acteur mondial de l'industrie des paiements.

Le Conseil d'administration a ensuite procédé à la recomposition du Conseil d'administration, en vue de refléter l'acquisition du contrôle d'Ingenico par Worldline, comme cela était envisagé par l'accord de rapprochement. Ainsi, le Conseil d'administration a pris acte des démissions de Mesdames Agnès Audier, Diaa Elyaacoubi, Caroline Parot, Nazan Somer Özelgin et Monsieur Thierry Sommelet, administrateurs indépendants, de Messieurs Nicolas Huss, Bernard Bourigeaud, Xavier Moreno, Michael Stollarz, Elie Vannier, administrateurs non indépendants, ainsi que du départ de Monsieur Arnaud Lucien, administrateur représentant les salariés, la société contrôlante satisfaisant déjà cette obligation.

Le Conseil d'administration a en outre coopté Madame Claude France et Messieurs Gilles Grapinet et Eric Heurtaux, représentant les intérêts de Worldline, en qualité d'administrateurs, et Monsieur Jean-François Rambicur, en qualité d'administrateur indépendant.

A l'issue de ces cooptations dont la ratification sera soumise à la prochaine assemblée générale, le Conseil d'administration est composé de cinq administrateurs, Gilles Grapinet, Eric Heurtaux, Claude France, Sophie Stabile et Jean-François Rambicur, soit trois hommes et deux femmes, dont deux administrateurs indépendants.

La gouvernance reste donc conforme aux principes définis par la loi et le Code AFEP-Medef auquel se réfère la Société.

A la suite de ces changements, le Conseil d'administration a nommé Monsieur Gilles Grapinet à sa présidence et a décidé de confier à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur général délégué de Worldline, la direction générale de la Société, conservant ainsi le mode de gouvernance actuel d'Ingenico de dissociation entre les fonctions de Président et celles de Directeur général.

Enfin, le Conseil a modifié la composition de ses comités, après les avoir renommés, comme suit :

Messieurs Eric Heurtaux et Jean-François Rambicur rejoignent le Comité des Comptes dont Madame Sophie Stabile prend la présidence.

Madame Sophie Stabile est rejointe au Comité des Nominations et des Rémunérations par Monsieur Eric Heurtaux et Monsieur Jean-François Rambicur qui en est nommé président.

Le Comité Stratégie et Investissements est désormais constitué de Monsieur Gilles Grapinet, président, et de Monsieur Jean-François Rambicur et Madame Sophie Stabile.

Le règlement intérieur du Conseil d'administration d'Ingenico a fait l'objet d'une révision reflétant notamment ces évolutions.

Gilles GRAPINET

Gilles Grapinet est diplômé de l'Ecole nationale d'administration et Inspecteur Général des Finances. Il a été Directeur des Systèmes d'Information et de la Stratégie à la Direction Générale des Impôts, Directeur du programme Copernic visant à mettre en place l'« e-administration fiscale » pour les télédéclarations et le paiement dématérialisé des impôts. Il a été Conseiller économique et financier du Premier ministre en 2003 et 2004 puis Directeur de cabinet de deux ministres de l'Economie et des Finances de 2004 à 2007. En 2007, il devient membre du Comité Exécutif de la banque française Crédit Agricole SA en charge de la Stratégie puis de l'activité systèmes et services de paiement du Groupe. Gilles Grapinet a rejoint le groupe Atos en décembre 2008. Il a été jusqu'au 1er février 2019 premier Directeur Général Adjoint Chargé des Fonctions Globales au sein du groupe Atos. Il y a dirigé les fonctions Global Support, assuré la coordination et le développement des ventes globales et du marketing, ainsi que de la division Services de Conseil et de Technologie et il a supervisé le développement des activités du Groupe. Il est Directeur Général de Worldline depuis juillet 2013 et a été nommé Président du Conseil d'Administration de Worldline en novembre 2019. Gilles Grapinet a été décoré Chevalier de la Légion d'honneur en 2011.

Eric HEURTAUX

Eric Heurtaux est diplômé de l'Ecole des Mines de Paris et du MBA de l'INSEAD et a débuté sa carrière au Boston Consulting Group. Depuis plus de 12 ans au sein du groupe Atos, il a occupé plusieurs fonctions dont le rôle de Responsable de la transformation du groupe Atos. Il a ainsi piloté le programme TOP d'amélioration de la performance opérationnelle et d'intégration de diverses acquisitions, dont dernièrement celle de Bull. Eric était précédemment Directeur Financier de la division Big Data & Sécurité au sein du groupe Atos. Il était en charge du planning stratégique et financier, du reporting et du contrôle financier ainsi que de l'audit interne. En tant que Directeur Financier chez Worldline, Eric est en particulier chargé du pilotage de la Finance et de la comptabilité ainsi que des Achats.

Claude FRANCE

Claude France est diplômée de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des télécoms au sein d'Alcatel et a rejoint le groupe Atos en 1988, où elle a exercé de nombreuses fonctions opérationnelles et commerciales. Après avoir dirigé les activités FPL en France lors de la création de Worldline en 2004, elle a ensuite animé pendant cinq ans la stratégie, le marketing et le business développement du Groupe Worldline. De juillet 2011 à avril 2020, elle dirige les activités du Groupe Worldline pour la France. En avril 2020, elle est nommée Directrice de la Ligne de Services Mobility & e-Transactional Services (MTS).

Jean-François RAMBICUR

Jean-François Rambicur est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon. Il réalise toute sa carrière professionnelle au sein d'Andersen Consulting (aujourd'hui Accenture) dont il est l'un des associés pendant de nombreuses années. Depuis le 1er janvier 2009, il s'est reconverti dans des activités humanitaires et dans de nouvelles formes d'implication dans l'entreprise. De 2009 à 2015, il a été administrateur indépendant de Bull. Depuis 2012, il est administrateur indépendant de Roquette Frères.

Sophie STABILE

Sophie Stabile a été nommée directrice financière de Lagardère SCA en octobre 2020. Elle est aussi la Fondatrice de Révérence, une société de conseil, prise de participation et investissement dans le secteur immobilier et hôtelier. Elle a été nommée administrateur indépendant d'Ingenico Group en 2018, mandat qu'elle occupe toujours. Sophie Stabile a été Directrice générale de HotelsServices France, au sein du Groupe AccorHotels de 2015 à 2018 ainsi que membre du Comité exécutif. Auparavant, elle a occupé les fonctions de directeur de la consolidation et des systèmes d'informations d'Accor (1999-2006), puis de contrôleur général (2006-2010) avant d'être nommée directrice générale finances et membre du Comité exécutif (2010-2015) du groupe Accor. Elle était jusqu'en 1999 superviseur d'audit chez Deloitte Touche où elle a débuté sa carrière en 1994. Sophie Stabile est diplômée de l'Ecole Supérieure de Gestion et Finances.

Marc-Henri DESPORTES

Marc-Henri Desportes est diplômé de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris. Il a été Directeur Adjoint du programme Copernic au sein du Ministère français des Finances de 2000 à 2005, puis a été en charge de la coordination des contrôles au sein de BNP Paribas de 2005 à 2006. Marc-Henri Desportes est ensuite devenu Directeur des systèmes d'information à BNL, filiale italienne de BNP Paribas. Il rejoint le groupe Atos en tant que membre du Comité-Executif en 2009 et Directeur de la division Global Innovation Business Development & Strategy (GIBS), puis prend la responsabilité de la ligne Services Transactionnels de Haute Technologie et activités spécialisées en juillet 2011. M. Desportes rejoint Worldline comme Directeur Général en 2013 et a été nommé Directeur Général Délégué en 2018.

A propos d'Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING) construit le paiement de demain au service d'une croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services sécurisés sur l'ensemble des canaux de vente et s'adapte aux ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il s'appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale d'experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où ils en ont besoin.

Contacts / Ingenico Group

Investisseurs

Laurent Marie - VP Relations investisseurs & Communication financière

(T) : +33 (0)1 58 01 83 24

laurent.marie@ingenico.com

Médias

Hélène Carlander - PR Officer

(T) : +33 (0)7 72 25 96 04

helene.carlander@ingenico.com







1 Sur la base d'un capital composé de 63 713 047 actions représentant au plus 67 878 793 droits de vote au 30 septembre 2020 (étant précisé que la société Ingenico auto-détient 1 284 299 actions représentant 2,02% de son capital qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des pourcentages de détention mentionnés ci-dessus).





Pièce jointe