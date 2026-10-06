Ingenia Communities recule ; Citi maintient sa recommandation « acheter » alors que Warburg entame son audit préalable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le titre de la société australienne Ingenia Communities INA.AX recule de 1,5% à 4,71 dollars australiens

** Le promoteur immobilier a accordé lundi à Warburg Pincus un accès initial à la due diligence sur une base non exclusive, après que la société américaine de capital-investissement eut relevé son offre de rachat pour la troisième fois

** Citi note que la période de due diligence pourrait durer entre quatre et huit semaines, d’après les informations précédemment communiquées par la société

** La banque s'attend à ce que l'écart entre le cours actuel de l'action Ingenia et l'offre de Warburg, à 5,25 dollars australiens par action, se réduise

** Citi maintient sa recommandation « acheter » sur Ingenia

** Le titre a reculé de 8,9% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance