Ingenia Communities étudie l'offre de rachat améliorée de Warburg Pincus

Le groupe australien Ingenia Communities Group INA.AX a déclaré lundi qu'il évaluait une offre de rachat améliorée de 2,14 milliards de dollars australiens (1,50 milliard de dollars américains) émanant de la société de capital-investissement Warburg Pincus, après avoir rejeté deux offres précédentes, ce qui a entraîné une forte hausse de son cours de bourse.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La dernière offre, à 5,25 dollars australiens par action, est supérieure de près de 4 % à la précédente offre de 5,05 dollars australiens par action , soit 2,06 milliards de dollars australiens, et représente une prime de 16,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

* Elle est supérieure de 10,5 % à la proposition initiale de 4,75 dollars australiens par action , soit 1,94 milliard de dollars australiens.

* Ingenia avait rejeté les deux propositions précédentes, estimant qu'elles sous-évaluaient « considérablement » la société.

* Dans l'offre actuelle, Warburg Pincus a maintenu la condition précédemment posée, à savoir qu'Ingenia renonce à son projet d'acquisition, d'un montant de 711 millions de dollars, du promoteur immobilier Peet PPC.AX , spécialisé dans les lotissements planifiés, une opération qu'Ingenia considère comme essentielle à sa stratégie.

* Par ailleurs, Peet a déclaré que son accord avec Ingenia restait pleinement en vigueur, son conseil d'administration recommandant le rachat par Ingenia.

* Ingenia a indiqué que son conseil d'administration était en train d'évaluer la proposition révisée et n'avait pas encore pris position sur l'offre ni sur ses conditions.

* Le conseil d'administration d'Ingenia n'a formulé aucune recommandation à l'intention des actionnaires concernant l'offre de Warburg Pincus.

* L'action Ingenia a progressé jusqu'à 7,1 %, atteignant son plus haut niveau depuis fin janvier. Le titre a grimpé de près de 30 % depuis début septembre, date à laquelle la société a annoncé pour la première fois avoir reçu une offre de rachat.

(1 dollar américain = 1,4261 dollar australien)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de Peet's au point 5)