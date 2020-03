Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING suspend le versement de son dividende Reuters • 30/03/2020 à 07:48









AMSTERDAM, 30 mars (Reuters) - La banque néerlandaise ING INGA.AS a annoncé lundi qu'elle se conformerait aux préconisations de la Banque centrale européenne et qu'elle allait suspendre le versement des dividendes, au moins jusqu'au 1er octobre, dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus. La proposition de dividende au titre de 2019 a été retirée de l'ordre du jour de l'assemblée générale de ses actionnaires et ING ne pense pas verser d'acompte de dividende pour 2020. (Bart Meijer; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam 0.00%