ING serait sur le point d'acquérir une participation de 40 % dans la société espagnole Singular, selon une source

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ING Espagne INGA.AS est sur le point de finaliser l'acquisition d'une participation de 40 % dans Singular Bank dans le cadre de son projet d'entrée sur le marché espagnol de la banque privée, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Cette opération, révélée pour la première fois par le journal espagnol Expansion, n’est pas encore conclue et reste soumise à la finalisation de certains détails, a précisé cette source, sans donner d’informations financières.

Singular, dont le fonds américain Warburg Pincus détient 93 % du capital, n'a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information. ING Espagne n'a pas souhaité s'exprimer. La banque italienne Intesa Sanpaolo ISP.M figurait également parmi les parties intéressées par Singular, avaient indiqué des sources à Reuters en mai, confirmant ainsi un article précédent du Financial Times selon lequel Warburg cherchait à céder l’intégralité de sa participation pour 300 millions d’euros (342 millions de dollars). Depuis lors, cependant, Intesa a dévoilé une offre non sollicitée de 30,6 milliards d'euros, en numéraire et en actions , visant à racheter son concurrent national Monte dei Paschi di Siena, et une source proche du dossier a déclaré à Reuters que la banque se concentrait entièrement sur cette opération.

La direction de Singular, qui détient 7 % de la société et est dirigée par l’ancien directeur général de Santander, Javier Marin, menait le processus de vente et recherchait un nouvel investisseur majoritaire, avait indiqué une source à Reuters.

Singular, qui a racheté en 2021 l’activité espagnole de gestion de patrimoine d’UBS UBSG.S , gère environ 18 milliards d’euros d’actifs au premier trimestre.

ING Espagne fera partie d’un consortium d’investisseurs au sein duquel aucun actionnaire ne détiendra plus de 50 % et qui comprendra également Marin, une banque mexicaine et plusieurs family offices, ING Espagne détenant la participation la plus importante, a indiqué Expansion.

Si cette transaction se concrétise, Warburg Pincus se retirera entièrement de la banque espagnole, a ajouté Expansion. (1 dollar = 0,8771 euro)