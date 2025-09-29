 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 899,41
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING retardé dans sa sortie du marché russe
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 07:45

ING indique que son projet de vente d'ING Bank (Eurasia) JSC à Global Development, annoncé en début d'année, ne devrait pas être finalisé au troisième trimestre comme estimé initialement, l'acheteur n'ayant pas reçu toutes les approbations nécessaires.

'Nous continuons à travailler à la finalisation de la transaction et à notre sortie du marché russe et nous prévoyons que l'impact financier ne sera pas sensiblement différent de ce qui a été annoncé précédemment', affirme cependant la banque néerlandaise.

ING rappelle avoir fait état en juillet, au titre de ce projet de cession, d'un impact négatif attendu sur son compte de résultat d'environ 0,8 milliard d'euros après impôts, ainsi que d'un impact négatif d'environ 7 points de base sur son ratio de solvabilité CET1.

Outre son processus de sortie du marché russe engagé depuis février 2022, le groupe ajoute qu'il continuera de réduire davantage son exposition à l'étranger aux clients russes, exposition qui s'établissait à 0,7 MdEUR au 30 juin dernier.

Valeurs associées

ING GROUP
22,1800 EUR Euronext Amsterdam -0,20%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Le parti pro-européen PAS remporte les législatives en Moldavie
    information fournie par AFP 29.09.2025 09:26 

    Le parti pro-européen PAS de la présidente Maia Sandu a remporté avec un peu plus de 50% des voix les législatives de dimanche en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe, selon les résultats officiels publiés lundi. Le Parti Action et Vérité (PAS), ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy
    TotalEnergies prend 49% dans des actifs de production de gaz de Continental Resources
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:25 

    TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur le risque de "shutdown" aux USA
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:24 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite

  • Grève organisée par le syndicat Verdi à l'aéroport de Francfort
    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:23 

    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank