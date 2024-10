Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: résultat net de 1 880 ME au 3e trimestre 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Au troisième trimestre 2024, les revenus totaux ont atteint 5 909 millions d'euros, soit une augmentation de 3,4% en glissement trimestriel et de 1,1% par rapport au troisième trimestre 2023.



Les revenus de commissions sont en hausse de 11 % en glissement annuel, dépassant 1 milliard d'euros, avec une croissance significative dans les services bancaires de détail et de gros.



Le groupe annonce un bénéfice avant impôts de 2 668 millions d'euros au 3e trimestre 2024, avec un rendement moyen des capitaux propres sur quatre trimestres de 13,8 %.



Le résultat net a été de 1 880 millions d'euros, contre 1 982 millions d'euros au 3ème trimestre et 1 780 millions d'euros au trimestre précédent.



Le nombre des clients primaires mobiles - clients primaires ayant une interaction mobile via l'application ou le site web - a augmenté de 189 000 pour atteindre 13,9 millions, sur un total de plus de 39 millions de clients.



' Nous continuons à prendre des mesures pour faire converger notre ratio de capital CET1 vers notre niveau cible d'environ 12,5 %. Le programme de rachat d'actions annoncé en mai 2024 a été mené à bien et nous annonçons aujourd'hui une prochaine distribution de 2,5 milliards d'euros, qui aura un impact pro forma de 76 points de base sur notre ratio CET1' a déclaré Steven van Rijswijk, DG d'ING.





Valeurs associées ING GROUP 15,74 EUR Euronext Amsterdam +1,17%