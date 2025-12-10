ING reste à achat sur Wolters Kluwer, malgré une cible abaissée
"L'activité actuelle est solide, avec une croissance organique des revenus sur les 9 premiers mois de 2025 qui a battu les attentes", met aussi en avant le broker dans sa note sur le groupe néerlandais de solutions pour l'information professionnelle.
"Le contenu expert sélectionné (propriétaire) du groupe constitue un obstacle fort face à des alternatives uniquement IA, car l'entreprise évolue dans des environnements à enjeux élevés où la fiabilité est primordiale", souligne-t-il en outre.
Valeurs associées
|89,3800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,77%
