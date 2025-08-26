ING: programme de rachat d'actions réalisé à plus de 60%
Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 65,2 millions, pour une contrepartie totale de moins de 1,24 milliard d'euros, soit environ 61,8% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.
Valeurs associées
|20,8250 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,47%
