ING: programme de rachat d'actions achevé

(CercleFinance.com) - ING indique avoir achevé son programme de rachat d'actions annoncé le 2 mai dernier : le nombre total de titres rachetés dans ce cadre s'élève à tout près de 156 millions, à un prix moyen de 15,94 euros, soit une contrepartie totale d'environ 2,49 milliards d'euros.



Au cours de la dernière semaine du programme, soit du 7 au 11 octobre inclus, 11.348.429 actions ont été rachetées par la banque néerlandaise, à un prix moyen de 15,78 euros, pour un montant total de 179 millions d'euros.



'Comme annoncé précédemment, nous ferons le point sur notre planification en termes de capitaux lors de la présentation de nos résultats du troisième trimestre 2024, qui est prévue pour le 31 octobre', rappelle en outre ING.





Valeurs associées ING GROUP 15,87 EUR Euronext Amsterdam -0,48%