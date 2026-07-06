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ING prend une participation d'environ 40 % dans la banque espagnole Singular Bank
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actifs sous gestion (AUM) de Singular s'élèvent à environ 19 milliards d'euros

* ING dispose d'une option lui permettant d'augmenter sa participation à l'avenir

* Le cours de l'action progresse de 1 %

(Ajout de détails sur la stratégie d'ING au paragraphe 3, du cours de l'action au paragraphe 6 et du commentaire d'un analyste aux paragraphes 8 et 9) par Mateusz Rabiega

La banque néerlandaise ING INGA.AS a acquis une participation d'environ 40 % dans la banque espagnole Singular Bank auprès de la société de capital-investissement Warburg Pincus pour un montant non divulgué, a-t-elle annoncé lundi, dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses divisions de banque privée et de gestion de patrimoine.

Cette acquisition, dont les projets avaient été révélés pour la première fois la semaine dernière par le journal espagnol Expansion, devrait être finalisée au premier trimestre 2027. Singular gère environ 19 milliards d’euros (22 milliards de dollars) d’actifs, a précisé ING.

Cette acquisition est la troisième réalisée récemment par ING, qui s’inscrit dans la vague d’achats menée par d’autres banques européennes disposant d’importants capitaux, après avoir pris une participation dans la société de gestion de patrimoine Van Lanschot Kempen VLAN.AS , ainsi que dans deux sociétés polonaises de gestion d’actifs appartenant à Goldman Sachs GS.N .

WARBURG PINCUS CÈDE L’INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DE 93 % DANS SINGULAR BANK

Selon les termes de l’accord, dans le cadre duquel la société américaine Warburg Pincus cédera l’intégralité de sa participation de 93 % dans Singular, ING obtiendra une participation minoritaire assortie d’une option permettant de l’augmenter après un réexamen ultérieur de la structure de l’actionnariat, a indiqué la banque néerlandaise.

Le reste des actions de Warburg sera racheté par le prestataire de services financiers mexicain Actinver

ACTIVCRB.MX , la société espagnole de capital-investissement ProACapital et plusieurs family offices locaux, a déclaré lundi à Reuters Alfonso Tolcheff Vaca De Osma, directeur général d’ING Espagne, lors d’une interview.

La direction de Singular devrait également augmenter sa participation à 15 %, a-t-il ajouté. L'action ING était en hausse de 1 % à 13h33 GMT.

La banque italienne Intesa Sanpaolo ISP.MI s'était également intéressée à Singular, ont indiqué des sources à Reuters en mai, à la suite d'un article du Financial Times indiquant que Warburg cherchait à céder l'intégralité de sa participation pour 300 millions d'euros.

UNE OPÉRATION « TRÈS LOGIQUE », SELON UN ANALYSTE

Johann Scholtz, analyste chez Morningstar, a déclaré que, compte tenu de la taille de son portefeuille d’actifs, Singular Bank générait probablement environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui signifie que l’impact de cette participation sur les résultats d’ING ne sera pas « perceptible ».

D'un point de vue stratégique, « cette opération est tout à fait logique », a-t-il ajouté, ING s'efforçant depuis quelques années d'augmenter ses revenus nets de commissions, en mettant l'accent sur la croissance de ses activités de banque privée, d'investissement et de gestion de patrimoine.

Anneka Treon, responsable mondiale de la banque privée, de la gestion de patrimoine et des investissements chez ING, a déclaré lundi que, bien que la banque ne soit pas présente sur le marché allemand de la banque privée, une éventuelle implantation « pourrait être intéressante ».

(1 dollar = 0,8758 euro)

Fusions / Acquisitions

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ING GROUP
28,7200 EUR Euronext Amsterdam +1,52%
INTESA SANPAOLO
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UBS GROUP
41,900 CHF Swiss EBS Stocks +1,72%
VAN LANSCH KEMP
66,2000 EUR Euronext Amsterdam -0,08%
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