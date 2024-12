ING: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - ING a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de notre programme de rachat d'actions de 2,0 milliards d'euros annoncé le 31 octobre 2024, un total de 5 520 548 actions ont été rachetées au cours de la semaine du 9 décembre 2024 au 13 décembre 2024 inclus .



Les actions ont été rachetées au prix moyen de 14,99 E, soit un montant total de 82 756 741,12 E.



Conformément à l'objectif du programme de réduction du capital social d'ING, le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme à ce jour est 39 673 164 actions ordinaires au prix moyen de 15,00 E pour un montant total de 595 221 139,60 E .



À ce jour, environ 29,76 % de la valeur totale maximale du programme de rachat d'actions ont été réalisés.





Valeurs associées ING GROUP 14,75 EUR Euronext Amsterdam -0,49%