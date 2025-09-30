ING poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 12:26
Les actions ont été rachetées au prix moyen de 21,85 EUR, pour un montant total de 76 219 267,92 EUR.
Conformément à l'objectif du programme de réduction du capital social d'ING, le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élève à ce jour à 83 614 891, au prix moyen de 19,46 EUR, pour un montant total de 1 626 867 283,52 EUR.
À ce jour, environ 81,34 % du montant total maximal du programme de rachat d'actions a été réalisé.
Valeurs associées
|22,1800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,07%
A lire aussi
-
L'inflation en Italie est restée stable en septembre, à +1,6% sur un an, en raison notamment de la dynamique des prix de certains produits alimentaires, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation. L'inflation dans la ... Lire la suite
-
L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite
-
Le Hamas a commencé mardi l'examen du plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt deux ans de guerre, ... Lire la suite
-
Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer