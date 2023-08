Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: plus de 75% du programme de rachats d'actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - ING indique avoir racheté jusqu'à présent, dans le cadre de son programme en cours, 89.114.992 actions à un prix moyen de 12,91 euros, soit un montant total de 1,15 milliard d'euros représentant 76,7% de la valeur totale maximale du programme.



Au cours de la seule semaine du 21 au 25 août inclus, l'établissement bancaire néerlandais a racheté 24.757.856 de ses propres actions à un prix moyen unitaire de 13,12 euros, pour un montant total de plus de 324,8 millions d'euros.





