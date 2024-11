Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: nouvelle organisation chez ING France information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe ING 'Growing the difference', ING France annonce renforcer ses activités de banque commerciale et de financement par secteur d'activité avec quatre nominations pour mener à bien cette transformation.



L'activité Wholesale Banking est structurée autour des pôles Corporate sector coverage, Real estate & infrastructure, Financial institutions et Sustainable finance, auxquels s'ajoutent deux nouveaux pôles Energy et Telecom, media, technologies & healthcare.



'Une approche par secteur plus systématique va nous permettre de renforcer notre approche différenciante auprès de nos clients', explique Thomas Labergère, directeur général d'ING France, qui y voit 'une étape importante dans sa stratégie 2026'.



Dans ce cadre, Véronique Gratiot devient head of sectors, Olivier Pellisson prend en charge le poste de head of Corporate sector coverage, Pierre-Edouard Gianina est nommé à la tête du pôle Energy et Nassif Torbey est promu vice-chairman d'ING France.





Valeurs associées ING GROUP 15,82 EUR Euronext Amsterdam +0,58%