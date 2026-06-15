ING nomme Hilde Garssen directrice des ressources humaines

ING annonce que Hilde Garssen sera nommée au management board banking (MBB) en tant que directrice des ressources humaines (CHRO), à compter du 1er septembre prochain, succédant à Ruth McGill, qui a quitté le groupe en novembre 2025. Isaac Vitini supervise depuis lors le rôle de CHRO par intérim.

"L'ajout de la CHRO au MBB reflète l'importance croissante de nos collaborateurs et de notre culture dans notre stratégie visant à devenir la meilleure banque européenne, en accélérant la croissance, en augmentant l'impact et en apportant de la valeur", explique l'établissement financier néerlandais.

Hilde Garssen possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs bancaire et des télécommunications : elle est CHRO de KPN depuis 2018 (et membre du conseil d'administration depuis 2019), après avoir passé 19 ans chez ABN Amro à des postes de direction en ressources humaines et transformation.