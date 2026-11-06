ING met en vente 500 millions de dollars de prêts destinés à des centres de données, rapporte Bloomberg News

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(Ajout de la réponse d'ING au paragraphe 5)

Le banque néerlandais ING INGA.AS met en vente d'un seul coup un portefeuille de prêts destinés à des centres de données d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Ce portefeuille comprend notamment un prêt de 25 millions de dollars lié à un grand centre de données du Nouveau-Mexique, qui fait partie du projet d'infrastructure Stargate AI soutenu par OpenAI, SoftBank Group 9984.T et Oracle ORCL.N , précise le rapport.

Le portefeuille comprend également des créances liées à des opérateurs de centres de données tels que Vantage Data Centers et CyrusOne, précise le rapport, les offres devant être soumises le 19 novembre pour un montant d’au moins 10 millions de dollars.

ING sollicite des offres pour une douzaine de prêts dans le cadre d’un processus dit « d’appel d’offres concurrentiel », selon le rapport.

Contactée par Reuters, ING n’a pas souhaité faire de commentaire.

Cette vente intervient après une vague de ventes massives qui a particulièrement touché les fabricants de puces et les entreprises dites « néocloud », la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant attisé les craintes d’un durcissement de la réglementation dans ce secteur.

Cette vague de ventes a fait perdre 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux entreprises du S&P 500. Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chacun chuté de plus de 14 %.