ING lance un programme de rachats d'actions destiné à l'intéressement des salariés
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:10

ING a annoncé lundi matin le lancement d'un plan de rachats d'actions dont le montant pourrait atteindre 100 millions d'euros, un dispositif dont l'objectif est d'alimenter le programme d'intéressement destiné à ses salariés.

Dans un bref communiqué, le groupe bancaire néerlandais précise que ces acquisitions de titres débuteront dès aujourd'hui pour se terminer, au plus tard, le vendredi 6 mars.

L'opération, approuvée par la BCE, s'inscrit dans le cadre de l'autorisation votée par les actionnaires lors de son assemblée générale du 22 avril 2025, souligne l'établissement financier.

Sur Euronext Amsterdam, l'action ING décrochait de 3,7% lundi matin dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de 1% pour l'AEX, pénalisée par l'intensification du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran qui pèse sur les rendements obligataires. Le secteur bancaire, très sensible à l'évolution des taux, perd en conséquence de son attractivité auprès des investisseurs.

Dividendes

Valeurs associées

ING GROUP
23,7550 EUR Euronext Amsterdam -3,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

