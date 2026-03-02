ING lance un programme de rachats d'actions destiné à l'intéressement des salariés
Dans un bref communiqué, le groupe bancaire néerlandais précise que ces acquisitions de titres débuteront dès aujourd'hui pour se terminer, au plus tard, le vendredi 6 mars.
L'opération, approuvée par la BCE, s'inscrit dans le cadre de l'autorisation votée par les actionnaires lors de son assemblée générale du 22 avril 2025, souligne l'établissement financier.
Sur Euronext Amsterdam, l'action ING décrochait de 3,7% lundi matin dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de 1% pour l'AEX, pénalisée par l'intensification du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran qui pèse sur les rendements obligataires. Le secteur bancaire, très sensible à l'évolution des taux, perd en conséquence de son attractivité auprès des investisseurs.
