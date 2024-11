Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ING: investissement au capital de Verkor information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - ING annonce sa participation en tant qu'investisseur, par le biais de son fonds ING Sustainable Investments, dans le capital de Verkor, une startup française innovante spécialisée dans la production de batteries bas-carbone.



Destiné à soutenir activement l'accélération de la transition énergétique en Europe, cet investissement s'ajoute à la participation d'ING dans le financement bancaire de 1,3 milliard d'euros annoncé en mai pour la construction de la gigafactory située à Dunkerque.



En effet, l'investissement conjoint de la banque néerlandaise et d'autres acteurs engagés permettra à Verkor de poursuivre ce projet d'usine, qui sera opérationnel en 2025 avec une capacité de production initiale de 16 GWh/an.



'ING a des objectifs de durabilité explicites et ambitieux pour jouer un rôle important dans la décarbonation de la société et de l'économie, où la mobilité électrique continuera d'avoir un rôle clé', affirme Mark Weustink, responsable d'ING Sustainable Investments.





