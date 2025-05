ING: entouré sur des trimestriels meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - ING grimpe près de 4% en début de séance à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net de 1,45 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, en retrait de 7,8% sur un an, mais supérieur de 6% au consensus selon RBC.



La banque néerlandaise a vu son profit imposable se contracter de 7,4% à 2,12 milliards d'euros, sur une hausse de ses ajouts aux provisions pour pertes sur prêts (+21,3%), ainsi que de ses dépenses opérationnelles (+5,5%).



Son revenu total s'est accru de 1% à 5,64 milliards d'euros, un recul de 5,3% du revenu d'intérêt net ayant été compensé par une augmentation des autres types de revenus, notamment ceux des frais et commissions nets (+9,6%).



Par ailleurs, confiant dans sa cible de ratio CET1 d'environ 12,5% malgré le contexte incertain, ING annonce le démarrage d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximum deux milliards d'euros.





Valeurs associées ING GROUP 17,7860 EUR Euronext Amsterdam +4,54%