ING dépasse les attentes et va racheter des actions
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:42
La banque néerlandaise a accru son profit avant impôt de 6,3% à 2 258 MEUR, avec des dépenses opérationnelles en augmentation de seulement 0,6% à 3 219 MEUR pour des revenus totaux en croissance de 3,3% à 5 823 MEUR.
Plus précisément, ING a enregistré une croissance de 12% de son revenu net d'intérêts et de 13% de son revenu net de frais et commissions, des progressions en grande partie contrebalancées par de forts reculs des autres revenus.
"Le trimestre s'est déroulé dans un contexte d'incertitude géopolitique et macroéconomique persistante, marqué par les risques liés à la sécurité énergétique au Moyen-Orient et les effets sur les économies dans lesquelles nous opérons", note le CEO Steven van Rijswijk.
"Sur la base des hypothèses et scénarios actuels, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre amélioration des perspectives telles que communiquées lors de nos résultats de l'année complète 2025", ajoute le dirigeant.
Autre bonne nouvelle, ING fait part d'un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, dans le but de maintenir son ratio de solvabilité CET1 en ligne avec sa cible d'environ 13%. Il indique en outre avoir achevé son programme précédent pour 1,6 MdEUR.
Valeurs associées
|24,755 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,66%
A lire aussi
-
Les militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne vont finalement être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien. Les autorités avaient d'abord ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la "menace islamiste et d’extrême droite". "Aujourd'hui, le niveau national ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer