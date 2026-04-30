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ING dépasse les attentes et va racheter des actions
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:42

ING Group s'adjuge 2% à Amsterdam, dans le sillage d'un bénéfice net en progression de 6,9% à 1 556 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, dépassant ainsi d'environ 6% l'estimation moyenne des analystes, et de l'annonce d'un programme de rachats d'actions.

La banque néerlandaise a accru son profit avant impôt de 6,3% à 2 258 MEUR, avec des dépenses opérationnelles en augmentation de seulement 0,6% à 3 219 MEUR pour des revenus totaux en croissance de 3,3% à 5 823 MEUR.

Plus précisément, ING a enregistré une croissance de 12% de son revenu net d'intérêts et de 13% de son revenu net de frais et commissions, des progressions en grande partie contrebalancées par de forts reculs des autres revenus.

"Le trimestre s'est déroulé dans un contexte d'incertitude géopolitique et macroéconomique persistante, marqué par les risques liés à la sécurité énergétique au Moyen-Orient et les effets sur les économies dans lesquelles nous opérons", note le CEO Steven van Rijswijk.

"Sur la base des hypothèses et scénarios actuels, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre amélioration des perspectives telles que communiquées lors de nos résultats de l'année complète 2025", ajoute le dirigeant.

Autre bonne nouvelle, ING fait part d'un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, dans le but de maintenir son ratio de solvabilité CET1 en ligne avec sa cible d'environ 13%. Il indique en outre avoir achevé son programme précédent pour 1,6 MdEUR.

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