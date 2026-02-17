 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ING a réalisé plus de 60% de son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 13:35

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre 2025, 1 859 602 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 25,02 euros, soit un montant total déboursé de 46,53 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à près de 28,94 millions, pour un montant total de moins de 679 MEUR, représentant environ 61,7% de la valeur totale maximale du programme.

Dividendes

Valeurs associées

ING GROUP
24,2100 EUR Euronext Amsterdam +0,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank