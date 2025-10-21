 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 247,83
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING a réalisé 95% de son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:02

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 4,38 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 20,91 euros, soit un montant total de près de 91,6 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise à ce stade s'élève ainsi à 96,5 millions, pour une contrepartie totale d'un peu plus de 1,9 MdEUR, soit environ 95,2% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.

Dividendes

Valeurs associées

ING GROUP
20,5775 EUR Euronext Amsterdam -0,11%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:04 

    Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite

  • La présidente du Parti libéral démocrate (PLD) Sanae Takaichi (c) est applaudie après avoir été nommée nouvelle Première ministre du Japon lors d'une session extraordinaire de la chambre basse du Parlement à Tokyo, le 21 octobre 2025 ( AFP / Philip FONG )
    Le Japon nomme sa première femme Premier ministre, la conservatrice Sanae Takaichi
    information fournie par AFP 21.10.2025 13:51 

    Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank