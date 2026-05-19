ING a racheté plus de 1,72 million d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions d'1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 1 725 000 actions ont été rachetées la semaine dernière, à un prix moyen de 25,50 EUR pour un montant total de 43,99 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 4 375 000, pour un montant total de plus de 109,9 MEUR, représentant environ 11% de la valeur totale maximale du programme.