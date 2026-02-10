 Aller au contenu principal
ING a racheté plus de 1,55 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:07

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre 2025, 1 556 401 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 25,42 euros, soit un montant total déboursé de 39,55 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à près de 27,08 millions, pour un montant total de moins de 632,5 MEUR, représentant environ 57,5% de la valeur totale maximale du programme.

