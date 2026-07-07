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ING a racheté 950 000 actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 09:30

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 950 000 actions ont été rachetées la semaine dernière, à un prix moyen de 27,65 EUR, pour un montant total de près de 26,27 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 14 010 000, pour un montant total de près de 365,4 MEUR, représentant environ 36,5% de la valeur totale maximale du programme.

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