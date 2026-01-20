 Aller au contenu principal
ING a racheté 1,82 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 12:45

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 1 822 110 actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 24,87 euros, soit un montant total déboursé de 45,31 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 21 millions, pour une contrepartie totale de près de 481,9 MEUR, représentant 43,8% de la valeur totale maximale du programme.

