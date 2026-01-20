ING a racheté 1,82 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 12:45
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 21 millions, pour une contrepartie totale de près de 481,9 MEUR, représentant 43,8% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|24,285 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,54%
