 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,90
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING a racheté 1,77 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 14:45

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 1 772 739 actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 22,02 euros, soit un montant total déboursé de 39,04 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à 9 671 941, pour une contrepartie totale de 212,99 MEUR, représentant 19,36% de la valeur totale maximale du programme.

Valeurs associées

ASM INT
470,9000 EUR Euronext Amsterdam +0,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank