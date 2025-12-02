ING a racheté 1,77 million d'actions la semaine passée
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à 9 671 941, pour une contrepartie totale de 212,99 MEUR, représentant 19,36% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|470,9000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,34%
