ING: a finalisé le programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - ING a finalisé aujourd'hui le rachat d'actions pour la rémunération des employés qui a débuté le 3 mars 2023.



Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre du programme est de 3 674 043 actions ordinaires à un prix moyen de 17,44 E pour une contrepartie totale de 64,08 millions d'euros.





Valeurs associées ING GROUP 17,81 EUR Euronext Amsterdam +3,19%