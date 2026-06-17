InfraVia mise sur le projet minier suédois Viscaria

(Zonebourse.com) - InfraVia, plateforme indépendante de capital-investissement européenne spécialisée dans les actifs réels et les technologies, annonce un investissement dans Gruvaktiebolaget Viscaria afin d'accompagner le développement de l'un des projets de mine de cuivre les plus dynamiques d'Europe, situé dans le nord de la Suède.

Cette opération constitue le troisième investissement de la stratégie Critical Metals d'InfraVia (société Europe, spécialisée dans les actifs réels - infrastructure, métaux critiques, immobilier - et investissements dans les technologies), conçue pour saisir l'importante opportunité d'investissement créée par le rôle croissant des métaux critiques dans la souveraineté européenne et la transition énergétique.

Le projet Viscaria est une mine souterraine de cuivre en réouverture au coeur du district minier de Kiruna, dans le nord de la Suède.

Le projet qui dispose de tous ses permis est en cours de construction. Détenu par Gruvaktiebolaget Viscaria, une société cotée sur le Nasdaq Stockholm Main Market, le projet bénéficie d'un écosystème industriel bien établi à Kiruna, d'un accès direct au réseau ferroviaire pour le transport et l'exportation de sa production, d'une électricité hydroélectrique facilement disponible et d'infrastructures souterraines existantes.

À pleine capacité, Viscaria devrait produire près de 120 000 tonnes de concentré de cuivre par an, soit environ 26 000 tonnes de cuivre par an, destinées à être exportées vers des fonderies européennes. Un protocole d'accord pour la vente de concentré de cuivre a été signé avec Aurubis AG, l'une des principales fonderies de cuivre d'Europe. Les opérations minières ont débuté et le début de la production commerciale est prévu pour 2028.

La mine présente par ailleurs un potentiel de croissance significatif, les derniers résultats d'exploration laissant entrevoir une extension de sa durée de vie au-delà des 17 années initialement prévues, ce qui en renforce la valeur stratégique à long terme.

Viscaria utilisera de l'électricité sans énergie fossile issue de l'hydroélectricité pour son usine de traitement ainsi que pour le transport de sa production par rail jusqu'aux ports, ce qui la place parmi les mines de cuivre ayant l'empreinte carbone la plus faible au monde.

InfraVia investira approximativement 420 millions de couronnes suédoises (39 millions d'euros) pour une participation de 6,6% au capital de la société, dans le cadre d'une augmentation de capital de 2,4 MdsSEK.

InfraVia deviendra ainsi le deuxième actionnaire de référence de la société. Cet investissement soutiendra le développement de l'une des nouvelles mines de cuivre d'Europe, contribuant ainsi à répondre au déficit structurel d'approvisionnement en cuivre du continent.

Cet investissement témoigne de la conviction forte d'InfraVia quant au rôle du cuivre en tant que vecteur essentiel de la transition énergétique et numérique, et s'inscrit dans la nécessité de développer des sources européennes fiables pour les métaux indispensables à la compétitivité industrielle et à la souveraineté européenne.

Des énergies renouvelables aux réseaux électriques, du stockage par batteries à la mobilité électrique et aux infrastructures numériques, le cuivre occupe une place centrale dans l'électrification, avec une demande appelée à croître structurellement à mesure que ces systèmes énergétiques se développent.

Dans ce contexte, sécuriser un accès de long terme au cuivre représente un enjeu stratégique pour l'Europe : cela soutient les ambitions de décarbonation, renforce la résilience industrielle et permet de réduire la dépendance aux chaînes de valeur externes pour un métal devenu central à la sécurité économique et à l'autonomie stratégique.

"Viscaria réunit plusieurs caractéristiques particulièrement attractives au regard de notre stratégie d'investissement de long terme : un projet de cuivre robuste, des fondamentaux économiques solides, porté par une équipe expérimentée, le tout dans une juridiction européenne stable. À l'heure où l'Europe cherche à sécuriser l'accès aux matériaux indispensables à l'électrification et à sa compétitivité industrielle, nous sommes convaincus que des projets comme Viscaria ont un rôle stratégique à jouer dans la construction de chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus durables", a déclaré Thomas Lagrée, associé, InfraVia, métaux critiques.

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