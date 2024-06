Infrastructures: lancement d'Alba Infra Partners, gestionnaire issu de 3i

(AOF) - Alba Infra Partners un gestionnaire de fonds basé à Paris et à Londres et spécialisé dans les investissements en fonds propres dans des projets d'infrastructure, annonce son lancement. Alba est constitué par l'ensemble de l'équipe en charge de l'activité Projets d'infrastructure de 3i et est dirigée par trois managing partners : Stéphane Grandguillaume, CEO, John Cavill, CIO et Antoine Matton, qui travaillent ensemble depuis 2009. Alba gère actuellement deux fonds avec environ 130 projets d'infrastructure en Europe continentale, dont 25 en France, au Royaume-Uni, en Irlande.

Alba gère en tout 1 milliard d'euros d'actifs. Il prévoit de se concentrer sur le marché des projets d'infrastructure, nouveaux (greenfield), existants (brownfield) ou de développeurs de projets, avec un accent particulier sur les secteurs "à forte croissance" comme les énergies renouvelables, la transition énergétique et l'environnement, la mobilité verte et les infrastructures sociales.