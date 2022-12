Infrastructures cotées : un investissement liquide pour se protéger de l'inflation

Par Thibault Amand, Directeur des ventes pour la France chez Vontobel AM

La demande accrue d'infrastructures résulte de deux tendances mondiales puissantes : une population croissante et l'amélioration du niveau de vie. L'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les prix de l'énergie et les tensions géopolitiques restent en tête des préoccupations des investisseurs et risquent d'avoir un impact sur la croissance économique en 2023. Même si l'environnement macroéconomique actuel demeure difficile, les investissements porteurs de croissance à long terme, comme les infrastructures, devraient faire partie des portefeuilles des investisseurs. Si de nombreux fonds de pension ont déjà des investissements directs dans le secteur des infrastructures, celles qui sont cotées en bourse permettent d'accéder à des actifs mondiaux de manière liquide, ce qui accroît la diversification et la flexibilité des portefeuilles.

Flux de trésorerie en prévision pour se protéger de l'inflation

Les tendances profondes et durables confirment une croissance régulière des entreprises de communication et de services publics. D'autre part, les sociétés de transport et d'énergie intermédiaire ont tendance à profiter des reprises économiques, et les services publics axés sur les énergies renouvelables sont en mesure de fournir la sécurité énergétique nécessaire à la croissance à long terme des économies mondiales.

Les entreprises engagées dans l'industrie des infrastructures sont confrontées au risque du monopole du secteur public, qui sponsorise la plupart des projets d'infrastructure. Ces actifs opèrent dans un environnement de concurrence limitée en raison de monopoles naturels, de réglementations gouvernementales ou de concessions. Il en résulte d'importantes économies d'échelle et des freins considérables à l'émergence de nouveaux concurrents.

Si certains affirment que les actifs d'infrastructure sont exposés à plusieurs dépendances du secteur public, comme la politique fiscale (dépenses) du gouvernement, il ne faut pas oublier qu'elles bénéficient d'une demande inélastique puisqu'elles constituent un besoin public essentiel et irremplaçable. Par conséquent, elles peuvent fournir un rendement prévisible dans le temps, la plupart des entreprises ayant conclu des contrats réglementaires à long terme pour exploiter leurs actifs. Cela signifie que le secteur a le potentiel de générer des flux de trésorerie constants et stables, avec, généralement, une volatilité plus faible que pour d'autres classes d'actifs traditionnelles.

Les revenus sont généralement liés à l'inflation. Dans certains cas, les augmentations de revenus liées à l'inflation sont intégrées dans les accords de concession, les licences et les cadres réglementaires. Dans d'autres cas, les sociétés d'infrastructure peuvent répercuter l'inflation sur les consommateurs par le biais d'augmentations de prix en raison de la nature essentielle des actifs et de leur demande inélastique.

Les avantages des investissements dans les infrastructures cotées

Les infrastructures présentent différents avantages :

L'échelle : la capitalisation boursière totale de l'univers des « pure-players » dans les infrastructures est d'environ 2 500 milliards de dollars américains.

la capitalisation boursière totale de l'univers des « pure-players » dans les infrastructures est d'environ 2 500 milliards de dollars américains. Diversification : l'accès à des actifs qui ne pourraient être disponibles que sur les marchés publics et non sur le marché privé

l'accès à des actifs qui ne pourraient être disponibles que sur les marchés publics et non sur le marché privé Liquide : transparence et liquidités des prix au quotidien

transparence et liquidités des prix au quotidien Transparent et responsable : les infrastructures cotées en bourse sont soumises à des exigences étendues en matière d'information financière, ce qui assure la transparence pour les investisseurs.

Comme pour tout investissement, il est important de connaître les moteurs de performance et les risques des entreprises. Les entreprises qui présentent des modèles d'entreprise cohérents et plutôt prévisibles, et qui offrent un potentiel de rentabilité élevé et durable, une solide appréciation du capital et une croissance robuste des dividendes sont les plus aptes à offrir des rendements attrayants.



Schéma 1 : quatre secteurs attractifs

Quatre secteurs attractifs. (crédit photo : DR)

Perspectives attrayantes dans un monde d'incertitudes

Les communications : aux États-Unis, une réactivation de la croissance est attendue pour répondre à l'utilisation du sans fil, avec le déploiement d'un nouveau réseau/spectre. En Europe, le modèle des tours indépendantes s'est accéléré, car davantage d'opérateurs de télécommunications ont vendu leurs portefeuilles de tours. Bien que les opportunités d'acquisition aient diminué, nous constatons une croissance avec la construction de nouveaux pylônes pour répondre à la demande organique. Le déploiement de la 5G ne fait que commencer et se déroulera sur plusieurs années, ce signifie que la marge de manœuvre des sociétés de pylônes pour la croissance connexe reste assez grande.

Services publics : la décarbonisation de l'économie profite aux services publics, qui peuvent améliorer leur profil environnemental et augmenter leurs bénéfices. La transition vers les énergies renouvelables trace un chemin visible vers la croissance, s'étendant sur plus d'une décennie. Les initiatives politiques en Europe et aux États-Unis (notamment le programme REPower de l'UE et la loi américaine Inflation Reduction Act de 2022) renforcent notre hypothèse positive. La forte visibilité des bénéfices et la dynamique du thème de la décarbonisation mondiale apportent un soutien aux valorisations par rapport au marché dans son ensemble.

Transport : les chemins de fer nord-américains bénéficient des fortes tendances de prix dans un environnement inflationniste et sont bien équipés pour compenser la hausse des coûts. Cependant, les niveaux de service et les marges sont restés à la traîne en raison de progrès insuffisants dans l'embauche de personnel. Les tendances du trafic pour les routes à péage se sont améliorées, l'impact de la hausse des prix de l'essence sur le volume étant limité. Si les aéroports ont connu une forte reprise des voyages aériens de passagers, en particulier des voyages d'agrément, les préoccupations économiques ont accru l'incertitude autour des voyages aériens.

Énergie : dans le secteur de l'énergie intermédiaire, l'offre reste inférieure à la demande, ce qui soutient le prix des matières premières sous-jacentes. Les stocks sont également bas dans le monde entier et nous ne comptons pas sur une solution rapide qui augmenterait l'approvisionnement. Les fondamentaux des entreprises sont solides grâce à la discipline financière et à la dynamique sectorielle favorable. Les investisseurs peuvent chercher des titres liés au gaz naturel et aux liquides de gaz naturel (LGN) qui seront avantageusement exposés à la croissance des volumes et au besoin de sécurité énergétique.

Les prochains mois présenteront sans aucun doute des défis imprévus, mais, selon nous, on peut aussi s'attendre à y trouver des opportunités. La volatilité des marchés observée ces derniers mois a généré de l'intérêt pour des valorisations dans l'univers des infrastructures, et nous pensons que les sociétés d'infrastructures sont en bonne position pour offrir des rendements attrayants et diversifiés.