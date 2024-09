Infranity : son fonds Enhanced Return Deb dépasse la moitié de son objectif de levée

(AOF) - Infranity, spécialiste de l'investissement en infrastructures, annonce le lancement de sa stratégie Enhanced Return Debt. Le fonds, avec ses engagements de co-investissement, a déjà dépassé la moitié de son objectif de levée, atteignant 1,585 milliard d'euros d'engagements. "Le Enhanced Return Debt Fund (ERDF) a bénéficié d'un important capital d'amorçage de la part du groupe Generali et d'un solide soutien de la part d'investisseurs existants", précise le groupe dans un communiqué.

Le fonds a également suscité un grand intérêt de la part de nouveaux investisseurs institutionnels avertis, tels que des fonds de pension et des fonds souverains, en plus de compagnies d'assurance et des investisseurs traditionnels de la classe d'actifs.

L'ERDF se positionne de manière unique, se concentrant sur les opportunités de dette senior dans le segment de la dette d'infrastructure de qualité "sub-investment grade" qui offre une valeur ajoutée relative attrayante.

Le fonds sera classé sous l'article 8 de la SFDR, avec des objectifs ESG ambitieux et une allocation de 50% du fonds aux solutions climatiques, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, les projets de transition énergétique à faible émission de carbone et les infrastructures numériques et sociales essentielles.

Conformément au modèle opérationnel d'Infranity, le déploiement du capital s'est effectué à un rythme soutenu. Cinq actifs d'amorçage ont déjà été exécutés, pour une valeur totale d'environ 310 millions d'euros investis.

Parmi ceux-ci, le déploiement de capital dans le domaine des énergies renouvelables a permis de financer à hauteur de 125 millions d'euros une plateforme solaire italienne d'un producteur d'énergie indépendant.

Depuis sa création en 2018, Infranity s'est forgé un solide palmarès en matière d'investissements en dette d'infrastructure durable, en réalisant près de 100 investissements pour un total dépassant les 9 milliards d'euros, en cherchant toujours à offrir à des rendements ajustés au risque sur le long terme.

Les actifs sous gestion d'Infranity dépassent désormais 11 milliards d'euros.