Infranity recrute son chef économiste chez BlackRock

(NEWSManagers.com) - Infranity (ex-Generali Global Infrastructures) vient de recruter Patrick Liedtke au poste de chef économiste, directeur clientèle, et membre du comité exécutif. Il sera chargé de développer les relations avec les investisseurs et d’établir la recherche économique sur l'environnement macro-économique et les tendances de marché en lien avec les activités d’Infranity.

Patrick Liedtke arrive de BlackRock, dont il était responsable du groupe des institutions financières (FIG) pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et membre du comité exécutif mondial de FIG et du comité mondial de leadership des clients institutionnels. Il est le fondateur du Chief Investment Officers Network, du Financial Directors Network, du Amsterdam Circle of Chief Economists, et co-fondateur du Chief Risk Officers Network en assurance, du World Risk and Insurance Economics Congress et du Silver Workers Institute. Il est également professeur de risque et assurance à Bayes Business School de la City University à Londres.