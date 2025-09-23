Infranity dévoile un ELTIF ouvert evergreen investi en infrastructure

(AOF) - Infranity, filiale de Generali Investments, annonce le lancement d’un nouveau fonds ELTIF ouvert evergreen investi en actifs d’infrastructure et destiné aux investisseurs privés. Ce nouveau fonds inaugure officiellement la nouvelle génération de la gamme de fonds Infranity Private Wealth et s'appuie sur la plateforme pionnière d'Infranity dédiée à la gestion privée, qui a déjà attiré environ 1,7 milliard d'euros à travers deux véhicules existants depuis 2020.

Le fonds, soutenu par le groupe Generali, vise principalement à offrir une exposition privilégiée, rapide et performante à une base large et diversifiée d'actifs d'infrastructure essentiels européens soutenus par les mégatendances mondiales de l'énergie, du numérique et des évolutions démographiques.

Le fonds offre aux investisseurs la possibilité de contribuer au développement de plateformes d'infrastructure établies, présentant un potentiel de croissance et promouvant des caractéristiques de durabilité. Il co-investira aux côtés des stratégies institutionnelles phares d'Infranity qui déploient plus de 2,5 milliards d'euros par an dans des actifs rigoureusement sélectionnés en Europe.