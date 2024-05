Infranity : conclusion d'un accord avec Global Data Centre Group

Infranity est actif dans les infrastructures numériques de manière plus générale, avec plus de 4 milliards d'euros déployés dans le secteur depuis 2018.

(AOF) - Infranity, l'un des principaux investisseurs européens dans les infrastructures durables, annonce la signature d'un accord avec Global Data Centre Group en vue d'acquérir une participation de co-contrôle dans Etix Everywhere. Infranity rejoindra Eurazeo en tant qu'actionnaire clé de la société avec l'ambition d'accélérer ses plans de croissance. La transaction devrait être finalisée après les approbations réglementaires. Etix, fondée en 2012, est une plateforme de datacenter paneuropéenne, exploitant actuellement un total de 15 sites principalement en France.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.