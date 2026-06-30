Infracore fera son entrée à la Bourse suisse SIX le 9 juillet

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La société suisse Infracore, spécialisée dans les infrastructures de santé, fera son entrée à la Bourse suisse vers le 9 juillet, a annoncé mardi l'entreprise, qui a fixé le prix définitif de son introduction en bourse à 54 francs suisses (66,75 dollars) par action.

(1 dollar = 0,8090 franc suisse)