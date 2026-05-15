Infotel : Un très bon départ

Publication du CA T1 2026
Infotel a publié mercredi soir son chiffre d’affaires pour le compte du premier trimestre 2026. La société a réalisé un très bon début d’année avec une croissance de +8,6% de ses revenus à 81,9 M€. Les Services ont progressé de +6,5% à 76,7 M€ et les Logiciels ont signé un excellent début d’année avec des revenus atteignant 5,2 M€ (+52,9% vs T1 2025).
Perspectives
Concernant les perspectives, le management s’est montré confiant pour les prochains trimestres, porté par un niveau d’activité commerciale toujours élevé et par la montée en puissance progressive des nouveaux contrats signés depuis fin 2025. Le groupe a également indiqué disposer d’un pipeline d’appels d’offres bien orienté ainsi que de plusieurs référencements en cours, notamment dans le secteur bancaire. Dans ce contexte, Infotel a confirmé viser une croissance annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à +5% en 2026.
De notre côté nous réhaussons notre objectif de CA 2026e à 309,7 M€ (vs 304,1 M€ auparavant), traduisant une croissance de +5,3% des revenus. Nous relevons également notre prévision d’EBE 2026e à 39,0 M€ (contre 38,1 M€ auparavant), reflétant une marge d’EBE de 12,6% (+30 bps vs 2025).
Recommandation
À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et relevons notre objectif de cours à 49,3€ (vs 45,7€ auparavant) après mise à jour de notre modèle. Cela laisse un upside de +23,3% par rapport au cours de clôture du 14/05/2026.
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