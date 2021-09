Infotel:"Très beau redressement de la rentabilité "

Publication Résultats S1 2021

Pour un CA déjà publié en hausse de 9% à 129,1 M€, Infotel dévoile des résultats en très forte amélioration, au-dessus des attentes. Le ROC ressort à 10,2 M€ soit une MOC à 7,9% (vs 6,7% au S1 2020 et 7,8% au S1 2019) et le RN ressort quant à lui à 6,3 M€ à comparer aux 4,8 M€ de l’an passé. Le groupe confirme qu’il devrait afficher un chiffre d’affaires supérieur à 2019 et une MOC au moins égale à celle de 2019.



Recommandation

Compte tenu de nos estimations et des paramètres de marché, notre objectif de cours est maintenu à 58,00 € et notre recommandation passe à Accumuler (vs Achat).