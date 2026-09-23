Communiqué de presse INFOTEL



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Croissance de + 9,4 % du chiffre d’affaires

Marge opérationnelle courante1 à 9,3 %, en hausse de 1,5 point

Résultat net multiplié par 2,4 à 11,7 M€



PERSPECTIVES 2026

Relèvement de l’objectif de croissance du chiffre d’affaires au niveau du 1er semestre

Objectif de marge opérationnelle courante supérieure à 9 %



Chiffre d’affaires en croissance de +9,4 %



Infotel enregistre au 1er semestre 2026 un chiffre d’affaires de 160,3 M€, en progression de + 9,4 %. Après une hausse de +8,6 % au 1er trimestre, la croissance s’est établie à + 10,4 % au 2e trimestre, témoignant d’une accélération de la dynamique commerciale du Groupe sur la période.