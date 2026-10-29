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Infotel : Objectifs annuels confirmés
information fournie par EuroLand Corporate 29/10/2026 à 08:53

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Publication du CA T3 2026


Infotel a publié son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre 2026, marqué par une accélération de la croissance à +11,3%, après +10,4% au T2 et +8,6% au T1. Le CA trimestriel a ainsi atteint 77,9 M€, porté par la bonne dynamique des Services (+12,6% à 74,3 M€), tandis que l’activité Logiciels a reculé de -9,5% à 3,6 M€. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le groupe a enregistré un CA de 238,2 M€, en progression de +10,1%, dont 223,5 M€ dans les Services (+8,8%) et 14,8 M€ dans les Logiciels (+33,3%).


Perspectives


Fort de la bonne dynamique enregistrée sur les neuf premiers mois, Infotel a confirmé ses objectifs pour l’exercice 2026, avec une croissance du CA attendue à +9,5% et une marge opérationnelle courante (hors actions gratuites) supérieure à 9%. Le groupe entend notamment poursuivre le développement de ses offres intégrant l’intelligence artificielle et s’appuyer sur la montée en puissance de ses projets dans l’assurance. À plus long terme, Infotel maintient les ambitions de son plan stratégique 2030, visant un CA d’environ 500 M€ et une marge opérationnelle courante proche de 10%, grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions.


De notre côté, nous réitérons nos estimations pour l’exercice 2026e, avec un CA attendu à 321,0 M€, soit une croissance de +9,2% sur l’année. Nous maintenons également notre prévision d’EBITDA à 40,4 M€, faisant ressortir une marge de 12,6%.


Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et réitérons notre objectif de cours de 49,0 € sur le titre (21,1% d’upside).

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INFOTEL
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 08:53:13.

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