Infotel : Joli rebond de la croissance pour clôturer l’année

Publication du chiffre d’affaires 2025

Après avoir publié un chiffre d’affaires 9M en recul de -1,4%, Infotel annonce une fin d’année de bien meilleure facture. Le T4 du groupe ressort à 78,1 M€, soit une hausse de +3,5%, pour un CA 2025 de 294,5 M€ (-0,1% YoY). Nous attendions 290,8 M€. Le groupe confirme son objectif d’amélioration de la rentabilité S2 par rapport au S1 et aborde l’exercice 2026 avec confiance.

Surperformance du marché des ESN

Sur l’année, la variation de chiffre d’affaires d’Infotel (-0,1%), bien que pratiquement stable, affiche une nette surperformance par rapport au marché des ESN (-1,8% selon Numeum).

Dans le détail, les Services (-0,5% à 280,2 M€) ont bien rebondi sur le dernier trimestre de l’année, avec une progression de +4,2%, à 74,8 M€. En 2025, c’est le secteur Banques Finances, et notamment BPCE (qui devient le premier client du groupe devant Airbus) qui a joué le rôle de moteur dans la dynamique d’Infotel. Il représente désormais 42,1% du mix des Services. Ailleurs, les performances sectorielles du segment sont plutôt contrastées (Industrie en recul dans le mix, autres secteurs stables).

Acquisition de Sesin, spécialiste de la GED

Infotel a également annoncé l’acquisition de 100% des titres de Sesin, un éditeur de logiciels marseillais spécialiste de la GED, qui va permettre de parfaitement compléter l’expertise d’Infotel dans l’archivage. Sesin réalise environ 3 M€ de CA, pour un niveau de rentabilité similaire à celui du groupe. La société est consolidée depuis le début de l’exercice 2026.

Perspectives et estimations

Infotel conclut l’année, démarrée difficilement, sur une bien meilleure dynamique. Le groupe a d’ailleurs continué de recruter tout au long de 2025 pour porter ses effectifs à 3 232 collaborateurs à la clôture des comptes, avec un taux d’intercontrat (3,3%) en amélioration par rapport au premier semestre.

En matière de perspectives, le groupe annonce attendre une rentabilité S2 supérieure en séquentiel et aborde 2026 avec confiance dans un contexte de meilleur taux d’activité. Un nouveau plan à trois ans sera annoncé au moment des résultats annuels, le 19 mars prochain.

Recommandation

À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 52,5€.