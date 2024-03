Infotel : Infotel: "Le recrutement pèse sur la marge"

Publication des résultats annuels 2023

Infotel fait suite à la publication de son CA 2023 de 307,5 M€ (+2,4%) et communique sur un ROC hors actions gratuites de 27,5 M€ (vs 29,9 M€) et de 24,9 M€ (MOC de 8,1% vs 9,9% en 2022) avec actions gratuites, en dessous de nos attentes (26,8 M€e ). Le RNpg ressort à 18,1 M€ (marge nette de 5,9% vs 6,8% en 2022). La société va proposer un dividende de 2,00 € pour compenser la dilution liée aux actions gratuites. Sur l’exercice 2024, Infotel anticipe un rebond de son activité au S2 sous l’effet de la reprise des investissements. Le management rappelle également ses objectifs 2026, à savoir un CA de 380 M€ et une MOC supérieure à 10%.

Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation et des paramètres de marché, notre objectif de cours ressort à 54,00 € (vs 57,00 €). Si le newsflow est défavorable à court terme, nous repassons à l’Achat (vs Accumuler) alors que le titre se traite 7,5x le ROC 2024 (vs 11,0x pour le secteur).